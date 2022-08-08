У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про затвердження рішення РНБО із переліком санкцій проти Росії. Наразі документ №7640 розглядає профільний комітет. Пропонований перелік санкцій проти Росії оприлюднили на сайті ВР. Їх планують запровадити на 10 років.

Санкції передбачають:

заборону на виведення капіталів за межі України на користь Росії, фізичних і юридичних осіб, які створені та функціонують за законами РФ, а також юридичних осіб, частина акцій яких належить РФ, російським компаніям чи громадянам РФ;

припинення спеціальних дозволів на користування українськими надрами особам, які повʼязані з РФ;

заборону на участь у приватизації, оренді українського держмайна особам, які повʼязані з державою-агресором;

заборону громадських закупівель товарів, які вироблені РФ, а також товарів, робіт і послуг у осіб, повʼязаних з РФ (крім товарів, робіт і послуг, що необхідні для обслуговування російських товарів, придбаних до застосування зазначених санкцій);

заборону на захід невійськових суден під прапором РФ чи тих, що належать юридичним або фізичним особам РФ, а також військових кораблів РФ до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та здійснення будь-яких видів польотів до України з території РФ російськими експлуатантами та повітряними суднами РФ;

заборону купівлі цінних паперів, емітентами яких є особи, які повʼязані з державою-агресором;

заборону видачі дозволів, ліцензій Нацбанку на здійснення інвестицій у РФ;

припинення видачі готівки за картками, виданими компаніями, які повʼязані з державою-агресором;

заборону на передання технологій, прав на обʼєкти інтелектуальної власності особам, повʼязаним із РФ;

заборону на купівлю землі особам, які повʼязані з Росією.

При цьому зазначені обмеження не поширюються на громадян РФ, які проживають на території України на законних підставах. Також вони не стосуються компаній, які створені росіянами і функціонують за українським законодавством.

Ініціатором законопроекту є президент Володимир Зеленський. Кабінет міністрів запропонував Раді нацбезпеки та оборони України зазначені обмеження проти РФ у березні поточного року. РНБО підтримала розпорядження Кабміну. 6 серпня документ зареєстрований у ВР.

Нагадаємо, що у червні президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Владіміра Путіна. Тоді санкції загалом запровадили щодо понад 260 росіян та 236 підприємств