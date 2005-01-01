Верховна Рада поширила пільги бійців АТО на учасників ООС

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 18:001400

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Верховна Рада поширила пільги бійців АТО на учасників ООС
фото з відкритих джерел

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 19 червня, поширила пільги учасників антитерористичної операції на учасників Операції Об'єднаних Сил.

Документ поширює дію низки законів, передбачених в умовах проведення антитерористичної операції, на період ООС. Зокрема, передбачається право учасників ООС на отримання пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Крім того, парламент підтримав розповсюдження на учасників ООС податкових і митних пільг, передбачених для військовослужбовців АТО. За ухвалення в цілому законопроектів №8349 і №8350 проголосували 229 і 229 депутатів при мінімально необхідних 226.

Закони зберігають чинні пільги на оплату військового збору з доходів у вигляді грошового забезпечення співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців, які беруть участь уже не в АТО, а в ООС. Також законопроект розглядає звільнення від податку на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України на період ООС спеціальних засобів індивідуального захисту (шоломи і їх компоненти), тканини для виготовлення бронежилетів, ліки для використання учасниками ООС і продукції оборонного призначення.

Нагадаємо, 30 квітня 2018 року антитерористична операція на сході України офіційно завершилася, контроль над лінією розмежування перейшов до Об'єднаних сил.

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