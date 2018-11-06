Верховна Рада створила ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк

ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападу на Гандзюк, який призвів до її смерті

Верховна Рада 6 листопада створила тимчасову слідчу комісію через убивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. За це рішення проголосували 259 народних депутатів, пише LB.ua.

Головою комісії призначено позафракційного депутата Борислава Березу, заступником голови – Сергія Алексєєва (фракція «Блок Петра Порошенка»).

До складу комісії увійдуть депутати Юрій Буглак, Валерій Карпунцов, Мустафа Найєм, Максим Саврасов і Василь Яницький (усі – БПП); Ігор Алексєєв, Сергій Висоцький і Антон Геращенко (всі – «Народний фронт»); Юрій Павленко та Дмитро Шпенов (обидва – «Опозиційний блок»); Олена Сотник ( «Самопоміч»), Ігор Луценко («Батьківщина»), Андрій Шипко («Відродження»), Євген Рибчинський («Воля Народу»), Остап Єднак (позафракційний), Ігор Мосійчук («Радикальна партія Олега Ляшка») і перший заступник голови Верхової Ради Ірина Геращенко.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України – колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Як писав ZAXID.NET, відома в Херсоні патріотична активістка, волонтерка та працівниця міської ради Катерина Гандзюк, яку влітку облили сірчаною кислотою, померла 4 листопада в лікарні. За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. Жінці було 33 роки.

Напад на Гандзюк стався 31 липня. Невідомі облили її сірчаною кислотою, внаслідок чого вона дістала хімічні опіки і частково втратила зір. Гандзюк перенесла понад 10 операцій. З 1 серпня вона перебувала в опіковому центрі Києва.

4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на умисне вбивство – за пунктами 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 КК «Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, на замовлення; скоєне за попередньою змовою групою осіб».

В організації замаху на Гандзюк підозрюють п'ятьох осіб, усіх їх затримали. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук. Всі вони є учасниками бойових дій на сході України в складі добровольчих формувань, зокрема – «Української добровольчої армії». Торбін і Васянович нагороджені орденами «За мужність» III ступеня. Однак невідомими залишаються замовники вбивства.