Голова Національної поліції України Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк. Він продемонстрував їх, доповідаючи у Верховній Раді про результати слідства поліції, повідомила «Українська правда».

За словами Князєва, допитали 5 затриманих осіб та 367 свідків, провели 9 обшуків, провели понад 20 експертиз, більше 100 негласних слідчих дій – після чого встановили обставини злочину.

На одному з оприлюднених відео чоловік говорить, що їм запропонували «провчити активістку Гандзюк у зв’язку з тим, що в неї були русофобські погляди, вона негативно відгукувалася про воїнів АТО і вона причетна до скандалів, пов’язаних із корупцією».

Винагороду обіцяли 4 тисячі доларів – на всіх.

За даними поліції, зловмисники спершу планували побити Катерину Гандзюк за винагороду у 5 тисяч доларів, але потім вирішили застосувати до Гандзюк сірчану кислоту.

Напад готували в місті Олешки, а 26 липня, напередодні злочину, організатор Сергій Торбін та його співучасники придбали сірчану кислоту у Каховці (обидва міста – у Херсонській області). Особу продавця встановили.

Князєв сказав, що було встановлено організатора злочину, двох його поплічників та безпосереднього виконавця злочину: «Усі, на жаль, учасники АТО».

На одному з відео чоловік розповідає, що придбав дві пляшки сірчаної кислоти за 300 гривень, які отримав від Торбіна. Ще останній дав 10 тисяч гривень «на розходи», сказав підозрюваний.

За даними поліції, серед п’ятьох виконавців злочину був водій і нападник, а інші спостерігали за територією.

На одному з відео показано слідчий експеримент, коли чоловік показує, що хлюпнув кислоту на Гандзюк ззаду, по лопатках – а звідти вона потрапила на обличчя.

Після вчинення злочину, дорогою до Олешків, нападник викинув взуття, зіпсоване сірчаною кислотою, та пляшку у ріку. Їх потім вилучили.

Ще одну пляшку з сірчаною кислотою вилучили в Олешках.

Князєв наголосив, що усім п’ятьом особам, яких вважають виконавцями нападу, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки України, тож Нацполіція вирішила передати провадження щодо виконавців, яке фактично завершила, у Головне слідче управління СБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко, у свою чергу, заявив, що наразі слідство має підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками нападу на Гандзюк. Також під час свого виступу в парламенті він заявив, що йде у відставку.

Нагадаємо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня у Херсоні. На жінку вилили кислоту, через що вона отримала сильні опіки, від яких лікувалася в Києві. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Загалом у справі нападу на Катерину Гандзюк є п’ять фігурантів, четверо з них зізналися у злочині, а на тілі п’ятого виявили сліди від кислоти. Усі причетні до нападу на Катерину Гандзюк, як стверджують правоохоронці, воювали в антитерористичній операції на Донбасі. Поліція перекваліфікувала цю справу на закінчене умисне вбивство.

Похорон Катерини Гандзюк відбудеться в середу, 7 листопада, у Херсоні.