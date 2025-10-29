Запікання курки передбачає дотримання оптимальної температури, якщо ви хочете, щоб м’ясо вийшло соковитим

Запікання курки передбачає дотримання оптимальної температури, якщо ви хочете, щоб м’ясо вийшло соковитим. Shuba розповідає, при якій температурі потрібно запікати курку.

При якій температурі потрібно запікати курку?

Курячу тушку вагою 1 кілограм потрібно запікати за температури 180°C протягом 90 хвилин. Але якщо ви хочете, щоб курка мала хрумку скоринку, але не пересохла, запікайте її спочатку на 240°C, а потім знизьте температуру до 190°C.

Курячі гомілки потрібно запікати за температури 180°C, але якщо вони у паніруванні, варто трохи збільшити температуру до 190°C.

Для попередньо обсмажених стегон також підійде температура 180°C. Крильця також можна готувати за такої температури, але якщо ви хочете отримати скоринку, варто збільшити температуру від 190°C до 220°C, залежно від маринаду.

Щоб запекти курячу четвертину, потрібно 180°C та година-півтори часу. А ось куряче філе готується швидше, ніж ціла курка. Достатньо розігріти духовку до 2000°C – і філе буде готове за 40 хвилин.