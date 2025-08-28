З фруктів у серпні закривають – груші, яблука та сливи

Серпень – справжній пік щедрості садів та городів. Це означає, що настає гаряча пора для приготування консервації, яка триватиме ще наступний місяць. УНІАН розповідає, що можна законсервувати у серпні та вересні.

Що можна консервувати в серпні?

У цьому місяці багато помідорів, тому варто закрити томатний сік, борщові заправки, лечо та аджику.

Також в серпні консервують перець, патисони, баклажани, квасолю. З баклажанів можна приготувати на зиму різні закуски та салати, а також ікру.

З фруктів у серпні закривають – груші, яблука та сливи. З них виходить відмінне варення, а ще їх можна закривати цілими. Також варто звернути увагу на диню – з неї вийде чудовий джем.