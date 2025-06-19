Коли під рукою немає кухонних ваг, можна скористатися звичайною склянкою, щоб відміряти потрібну кількість борошна. Це простий спосіб, який зручно використовувати на кухні. «24 канал» розповідає, скільки грамів борошна знаходиться у склянці.

Скільки грамів борошна у склянці?

Щоб визначити масу борошна в кожному виді склянок, допоможе таблиця:

50-грамова склянка – 33 грамів борошна. 100-грамова склянка – 65 грамів борошна. 150-грамова склянка – 98 грамів борошна. 200-грамова склянка – 130 грамів борошна. 250-грамова склянка – 162 грами борошна. 300-грамова склянка – 195 грамів борошна. 350-грамова склянка – 227 грамів борошна.

Але важливо пам’ятати, що вага борошна можу відрізнятись залежно від сорту. Наприклад, 200-грамова склянка житнього борошна важить приблизно 105 грамів, а кукурудзяного – близького 130 грамів. Тоді як пшеничне борошно першого ґатунку важить близько 140 грамів, а картопляне – близько 150 грамів.

А для склянки на 250 мл обчислення такі: