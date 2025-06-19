Відміряйте швидко без ваг: скільки грамів борошна у склянці
Коли під рукою немає кухонних ваг, можна скористатися звичайною склянкою, щоб відміряти потрібну кількість борошна. Це простий спосіб, який зручно використовувати на кухні. «24 канал» розповідає, скільки грамів борошна знаходиться у склянці.
Скільки грамів борошна у склянці?
Щоб визначити масу борошна в кожному виді склянок, допоможе таблиця:
- 50-грамова склянка – 33 грамів борошна.
- 100-грамова склянка – 65 грамів борошна.
- 150-грамова склянка – 98 грамів борошна.
- 200-грамова склянка – 130 грамів борошна.
- 250-грамова склянка – 162 грами борошна.
- 300-грамова склянка – 195 грамів борошна.
- 350-грамова склянка – 227 грамів борошна.
Але важливо пам’ятати, що вага борошна можу відрізнятись залежно від сорту. Наприклад, 200-грамова склянка житнього борошна важить приблизно 105 грамів, а кукурудзяного – близького 130 грамів. Тоді як пшеничне борошно першого ґатунку важить близько 140 грамів, а картопляне – близько 150 грамів.
А для склянки на 250 мл обчислення такі:
- 1/4 склянки борошна – 40 грамів.
- 1/3 склянки борошна – 53 грамів.
- 1/2 склянки борошна – 80 грамів.
- 3/4 склянки борошна – 120 грамів.
- 2 склянки борошна – 320 грамів.
- 3 склянки борошна – 480 грамів.
- 4 склянки борошна – 640 грамів.
- 5 склянок борошна – 800 грамів.
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