Йдеться про будівництво житлового комплексу ЖК Q-6 Quoroom Perfect на вул. Перфецького, 6

Господарський суд Львівської області зобов’язав будівельну компанію «Західні будівельні інвестиції» сплатити Львівській міській раді 1,8 млн грн боргу за пайовий внесок на розвиток інфраструктури при будівництві ЖК у Львові.

Йдеться про будівництво житлового комплексу ЖК Q-6 Quoroom Perfect на вул. Перфецького, 6 у Львові. У 2019 році виконавчий комітет Львівської міськради видав містобудівні умови та обмеження на будівництво ЖК із умовою, що забудовник ТзОВ «Західні Будівельні Інвестиції» після завершення будівництва має сплатити пайовий внесок на розбудову інфраструктури.

Житловий комплекс здали в експлуатацію у квітні 2025 року, втім забудовник так і не сплатив пайовий внесок, тому міська рада звернулась в суд. Йдеться про 2% від загальної вартості будівництва. За розрахунками ЛМР, забудовник заборгував загалом 3,6 млн грн.

Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Березяк позов міськради задовольнила частково. Суд зобов’язав ТзОВ «Західні будівельні інвестиції» сплатити 1,9 млн грн основного боргу, перерахувавши розрахунки ЛМР. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Західні будівельні інвестиції» зареєстроване у 2017 році на вул. Перфецького. Компанія належить львівській забудовниці Любомирі Булі й бдує під брендом «Кворум». Ця ж компанія вказана засновницею ТОВ «Науково-виробнича фірма “Нью-Тейдінг Львів”», яка торік оскаржувала затвердження історико-архітектурного опорного плану Львова. Згодом забудовник відмовився від позову.

Попит на компактні, камерні формати зростає. Тому в багатьох містах з'являються проєкти для тих, хто шукає більше приватності. Один із прикладів – клубний будинок Harry від РІЕЛ із невеликою кількістю квартир, тихою локацією та приватним садом. Такі об'єкти мають багато прихильників та високий інвестиційний потенціал – особливо серед молодих професіоналів і людей, що працюють дистанційно.

Додамо, що до 2021 року в Україні діяв закон, який зобовʼязував забудовників вкладатися в розвиток соціальної та інженерної інфраструктури району, в якому вони мали намір будувати. Сплатити пайовий внесок забудовники повинні були до здачі ЖК у експлуатацію. Втім у 2019 році Кабмін цю норму скасував. Цією лазівкою часто користуються львівські забудовники, зазначаючи, що обʼєкт був зданий у експлуатацію після 2021 року. Втім суди в більшості випадків стають на бік міської ради, адже дозволи на будівництво видавали ще до того, як почав діяти закон.