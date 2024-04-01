Наскельна фортеця Тустань увійшла до топ-10 найкращих фото

Організатори фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» відібрали 117 найкращих світлин 2023 року за результатами оцінювання журі. 1 квітня на Facebook-сторінці опублікували підбірку вибраних 10 фото із цього топу. Серед них – зображення фортеці Тустань на Львівщині.

На щорічний конкурс світлин пам’яток культурної спадщини у 2023 році учасники з України завантажили майже 20 тисяч фото і посіли третє місце за кількісним показником у світі. З безпекових міркувань можна було завантажувати світлини та відео, зроблені до 30 червня 2023 року.

З усією кількості поданих фото 3239 світлин потрапили до оцінювання у «якісній номінації». 398 фото перейшли у другий раунд.

Журі визначило найкращі зображення фотоконкурсу, які представили Україну на міжнародному етапі. Увесь топ-117 можна переглянути тут. А нижче – відібрані десять світлин з цього переліку.

Також фото з України увійшло до п’ятірки найкращих на міжнародному конкурсі Wiki Loves Monuments 2023. Це зображення Андріївської церкви у Києві авторства Максима Попельнюха.

Щодо регіональних топів, то тут найкращими фото визнали:

у Львівській області – знімок Романа Бекаса Підгорецького замку;

у Рівненській області – знімок церкви Святого Михаїла у селі Пляшеве. Автор – Сергій Зисько.

Хмельниччини – світлину скали з гротом та водоспадом у селі Маліївці. Автор – Олександр Соленцов.

Тернопільської області – знімок задньої сторони Скали-Подільського замку. Авторка – Вікторія Лєньова.

Волинської області стала світлина костелу на території цвинтаря у селищі Олика. Автор – В’ячеслав Галєвський.

В’ячеслав Галєвський. Івано-Франківської області – фото собору Святого Воскресіння в Івано-Франківську. Автор – Андрій Пришляк.

Фото склепіння бічної нави Семінарської (Трьох-Святительської) церкви в Чернівцях, зроблене Вадимом Постернаком, стало найкращим у Чернівецькій області;

Фото Хустського замку, зроблене Андрієм Чуяшенком, стало найкращим знімком Закарпатської області.

Загальні підсумки конкурсу оголосять пізніше.