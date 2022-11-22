Забудовник збудував незаконний п’ятий поверх у житловому будинку на вул. Варшавській, 112 у Львові

Шевченківський відділ державної виконавчої служби відкрив провадження про демонтаж незаконного поверху п’ятиповерхівки на вул. Варшавській, 112 у Львові. Суд ще торік зобов’язав забудовника знести самовільно збудований поверх, однак досі він цього не зробив. Наприкінці вересня Тернопільський окружний адміністративний суд ухвалив, що виконати рішення суду необхідно до 18 травня 2024 року.

Йдеться про п’ятиповерховий житловий комплекс на вул. Варшавській, 112, який будує ТОВ «Ферозіт». Ще у 2016 році на будівництво з перевіркою прийшла львівська ДАБК, але на об’єкт інспекторів не допустили. На початку 2017 року інспекція повернулась і виявила низку порушень у будівництві.

Зокрема, забудовник збудував незаконний п’ятий поверх, а також перекриття між п’ятим та шостим мансардним поверхами, на якому розміщується машинне відділення ліфта, що не відповідало проектній документації. Також «Ферозіт» відхилився від містобудівних умов та обмежень. За ці порушення інспекція оштрафувала забудовника та видала припис про усунення порушень. Забудовник штраф сплатив, але усувати порушення відмовився, тому у 2018 році справу передали до суду.

У суді з’ясувалося, на квартиру на незаконному п’ятому поверсі вже оформлене право власності. Однак 21 січня 2021 року Тернопільський окружний адміністративний суд зобов’язав забудовника знести незаконний поверх у житловому комплексі, а 17 травня 2021 року це рішення підвердив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Компанія намагалася оскаржити рішення апеляційного суду в касації, однак 14 липня 2021 касаційний суд повернув постанову скаржнику.

Як повідомили у Львівській міськраді, 11 листопада Шевченківський відділ державної виконавчої служби у Львові на виконання рішення суду відкрив провадження у цій справі.

«Забудовник має місяць із моменту відкриття провадження на добровільний демонтаж зайвого поверху. Далі, за процедурою, виконавча служба може його оштрафувати, а у разі не виконання – подати на кримінальне провадження», – розповів ZAXID.NET директор інспекції ДАБК Львова Тарас Павлишин.

27 вересня Тернопільський окружний адміністративний суд ухвалив, що процедура демонтажу незаконного поверху має відбутися до 18 травня 2024 року.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Ферозіт» зареєстроване у Теребовлі Тернопільської області, а його власниками є Михайло Потій та Володимир Домащук. Фірма займається торгівлею будівельними матеріалами.