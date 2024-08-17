Т.в.о. генерального директора лікарні «Охматдит» Олексанр Урін та глава МОЗ Віктор Ляшко

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко призначив Олександра Уріна тимчасовим виконувачем обовʼязків генерального директора «Охматдит». 43-річний Урін очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій дитячої лікарні. Про своє рішення міністр повідомив в суботу, 17 серпня.

За словами Віктора Ляшка, рішення було ухвалено з урахуванням порад завідувачів відділень лікарні. Він зазначив, що Олександр Урін готовий сприяти розвитку й руху лікарні в складний час.

«Пересвідчився, що колектив лікарні йому (Олександру Уріну – ред.) довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять “Охматдит” ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося. Вдячний кожному, хто відгукнувся та готовий активно працювати, аби наша медична система розвивалась», – зазначив міністр.

Скандали навколо відбудови «Охматдиту»

Нагадаємо, 8 липня 2024 року у київську дитячу лікарню «Охматдит» влучила російська ракета, унаслідок чого був частково зруйнований один із корпусів та пошкоджені ще чотири. Одразу після обстрілу лікарні, платформа United24 та низка українських компаній закликали донатити на відбудову постраждалої лікарні та здійснили масштабні пожертвування.

На початку серпня лікарня провела приватний конкурс, під час якого обрала фірму-підрядника із завищеними цінами. Вартість пропозиції ТОВ «Буд-технолоджі» оцінили у 307 млн грн. Після розголосу та скандалу лікарня скасувала тендер та пообіцяла провести його на платформі Prozorro.

5 серпня журналісти проєкту «Наші гроші» повідомили про те, що «Охматдит» оголосив тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за ремонтом фасаду та внутрішнього опорядження корпусу на 14 млн грн. За даними журналістів, договір на інженерно-консультаційні послуги за 9,35 млн грн «Охматдит» планує укласти з ТОВ «Васеньов Інжиніринг», яка належить Олегу Васеньову. Саме за його консультації лікарня обрала «Буд-технолоджі».

16 серпня генеральний директор дитячої лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення пошкодженого ракетою корпусу лікарні, відмовся переказувати 378 млн грн на офіційні рахунки лікарні. У фонді пояснили, що чекають на правове розʼяснення щодо того, як перерахувати ці пожертви на скарбничі рахунки лікарні і як саме здійснюватиметься контроль за їхнім використанням.

17 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відсторонив від виконання обов’язків гендиректора «Охматдиту» Володимира Жовніра до завершення перевірок щодо відбудови лікарні.