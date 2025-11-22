Віктор Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме будь-яку допомогу для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна блокуватиме будь-яку європейську допомогу для України. Орбан вимагає від Києва та Євросоюзу погодитись на мирний план США. Про це у суботу, 22 листопада, пише американське політичне видання Politico.

За словами журналістів Politico, вони у їхнє розпорядження потрапив лист Віктора Обрана до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. У листі Орбан наполягає, що Європа має погодитися з мирним планом США, що передбачає з боку Києва серйозні поступки Москві.

«Європейці повинні негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. Окрім підтримки президента США, ми повинні без зволікання розпочати автономні та прямі переговори з Росією», – цитує Politico Віктора Орбана.

Politico зауважує, що наразі європейські лідери ведуть перемовини щодо виділення для України репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро, що фінансуватиметься з заморожених російських активів.

«Це питання стоїть на порядку денному, яке буде підписане на зустрічі лідерів у Брюсселі 18 грудня», – зауважує Politico.

Водночас Віктор Орбан заявив, що Угорщина категорично не погоджуватиметься з наданням Україні будь-якої допомоги.

«Угорщина не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі та не погоджується на прийняття такого рішення від імені та в межах ЄС», – заявив Віктор Орбан.

До слова, 22 листопада на сайті Європейської ради опублікували заяву, у якій вказується, що лідери Європи не погоджуються з деякими пунктами мирного плану США. Зокрема, європейці наполягають на неможливості змінення кордонів України, а також не згодні з вимогою щодо зменшення чисельності ЗСУ. Європейські лідери висловили готовність взяти участь у розробці справедливого для України мирного плану.

Нагадаємо, днями Віктор Орбан заявив, що впевнений у перемозі Росії у війні та назвав фінансову допомогу для України «божевіллям».