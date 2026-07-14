Найчастіше ягоди псуються через поєднання кількох несприятливих чинників

Коли грона починають наливатися соком і змінювати колір, садівники особливо уважно стежать за станом винограду. Саме в цей період ягоди можуть раптово буріти, тріскатися та загнивати ще до збирання врожаю. Така проблема трапляється досить часто й може за короткий час зіпсувати значну частину грон. Як врятувати врожай, пише Landlord.

Причин гниття буває кілька: від тривалих дощів і високої вологості до помилок у поливанні, загущених посадок чи розвитку грибкових хвороб. Якщо вчасно помітити перші ознаки та правильно відреагувати, урожай у більшості випадків вдається зберегти.

Чому виноград починає гнити

Найчастіше ягоди псуються через поєднання кількох несприятливих чинників.

Висока вологість

Тривалі дощі, тумани та погана вентиляція створюють ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. Особливо небезпечна тепла й волога погода, коли спори грибів швидко поширюються по всій лозі.

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Неправильне поливання

Надлишок води може призвести до розтріскування ягід, після чого в них легко проникають збудники хвороб. Водночас сильне пересихання ґрунту, а потім рясне поливання також викликає стрес і пошкодження плодів.

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Загущені кущі

Коли пагони ростуть надто щільно, повітря погано циркулює між гронами. Через це листя довше залишається вологим після дощу чи роси, а ризик гнилі значно зростає.

Шкідники та хвороби

Пошкодження комахами, осами чи птахами відкривають шлях інфекціям. Серед грибкових захворювань винограду особливо небезпечні сіра гниль, мілдью та оїдіум.

Нестача живлення

Ослаблені рослини гірше протистоять хворобам. Дефіцит калію та інших елементів може негативно впливати на якість ягід і загальний стан куща.

Що робити, якщо ягоди вже почали гнити

Щоб зупинити поширення проблеми, дійте якомога швидше.

Видаліть усі уражені ягоди та грона. Їх не можна залишати на кущі або під ним, адже вони стають джерелом інфекції. Проведіть санітарне проріджування. Обережно приберіть зайве листя навколо грон, щоб покращити провітрювання. Скоригуйте режим поливання. Поливайте помірно та не допускайте різких перепадів вологості. Застосуйте засоби захисту рослин. Для боротьби з грибковими хворобами використовують дозволені фунгіциди або біологічні препарати відповідно до інструкції виробника. Підживіть рослину за потреби. Калійні добрива допомагають зміцнити тканини ягід і підвищують стійкість куща.

Як запобігти гниттю винограду

Профілактика значно ефективніша за лікування. Дотримуйтеся кількох простих правил:

висаджуйте виноград на добре дренованих ділянках;

обирайте сорти з підвищеною стійкістю до хвороб;

не загущуйте посадки та регулярно формуйте кущ;

забезпечуйте хороше освітлення грон;

мульчуйте ґрунт, щоб підтримувати рівномірну вологість;

регулярно оглядайте ягоди, листя та пагони;

вчасно видаляйте пошкоджені або підозрілі плоди.

Чи допомагає обрізування

Правильне формування куща – один із найважливіших способів профілактики. Санітарне обрізування покращує доступ сонячного світла та повітря до грон, завдяки чому вони швидше висихають після дощу й менше уражуються грибковими інфекціями.