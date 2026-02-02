Проблему можна вирішити ще до посіву, застосувавши одну нескладну дію

Кабачки вважаються однією з найпростіших культур у вирощуванні, але навіть вони іноді сходять нерівномірно. Частина насіння прокльовується швидко, інша – затримується або взагалі не дає сходів, через що на грядці з’являються порожні місця. Така ситуація ускладнює догляд і знижує майбутній урожай. Виявляється, проблему можна вирішити ще до посіву, застосувавши одну нескладну дію. Детальніше про це пишуть «Добрі новини».

Одна дія перед посівом, яка змінює все

Основний секрет рівних сходів кабачків полягає у попередньому замочуванні насіння. Коли сухі зернятка потрапляють у ґрунт, їм потрібен час, щоб увібрати вологу й «прокинутися». Замочування запускає ці процеси заздалегідь, тому насіння починає проростати майже одночасно. У результаті сходи з’являються дружно й без прогалин.

Як правильно замочувати насіння кабачків

Для підготовки достатньо помістити насіння у теплу воду кімнатної температури на 6-8 годин. За бажанням можна використати слабкий розчин марганцівки, щоб додатково знезаразити посівний матеріал. Важливо не використовувати холодну або гарячу воду, адже це може пошкодити оболонку насіння та знизити схожість.

Що робити після замочування

Після перебування у воді насіння злегка підсушують, щоб воно не липло до рук і легко висівалося. Деякі городники йдуть далі та залишають зернятка у вологій тканині ще на добу, поки не з’являться маленькі паростки. Такий спосіб майже повністю гарантує швидкі та рівномірні сходи.

Умови посіву для ідеального результату

Підготовлене насіння висівають у легкий, пухкий і поживний ґрунт на глибину приблизно 2–3 см. Після посіву важливо забезпечити рівномірний полив без перезволоження, щоб усі зернятка перебували в однакових умовах. Це допомагає сходам з’явитися одночасно.