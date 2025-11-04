Вирощування півоній вимагає терпіння, уважності та правильного догляду.

Півонії прекрасні квіти, і навесні вони стають справжньою окрасою саду. Проте ці квіти не завжди приносять задоволення садівникам. Вирощування півоній вимагає терпіння, уважності та правильного догляду. ProstoWay розповідає, чому не кожен садівник хоче вирощувати півонії.

Короткий сезон

Цвітіння півонії завершується досить швидко, адже триває всього два тижні. Окрім цього кущі потребують постійного догляду, адже листя, стебла та коренева система можуть уражатися хворобами та шкідниками.

Ціна

Сортові та цінні види півоній можуть коштувати недешево. Діапазон може варіюватися від 300 до 7000 гривень.

Догляд

Підживлення, підрізання, мульчування та обробка – це стандартний перелік робіт, який не вийде ігнорувати, адже інакше півонії можуть не зацвісти.

Мурахи, як небажані «сусіди»

На етапі бутонізації мурахи атакують півонії дуже активно. Вони полюють за липким соком, а точніше за нектаром. А під кущем вони люблять робити свою домівку.