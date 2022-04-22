Харків, Херсонщина, Донбас… зараз уся Україна єдина і поки на заході готуються до Великодня та печуть паски у мирному тилу, військові обороняють нашу землю. Але Путін не зможе відібрати у них Великдень, тож до них їдуть святкові набори з домашніми пасками та ковбасками, а добро зовсім скоро переможе зло.

ZAXID.NET підсумовує п’ятдесят восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські війська обстрілювали Харків з артилерії, ворог не послаблює натиск на Донбасі, лише за півдоби росіяни обстріляли 20 населених пунктів на Донеччині. Лунали вибухи й на Херсонщині, у частині сіл назріває гуманітарна катастрофа.

У російській армії назвали завданням російських військ на «другій фазі спецоперації» встановлення повного контролю над Донбасом та півднем Україною

За даними української розвідки режим Владіміра Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод «Азовсталь» в заблокованому Маріуполі.

СБУ попередила українців про можливі диверсії з боку росіян на Великдень. Зокрема, людям рекомендують утримуватись від масових заходів, серед яких і богослужіння.

Втрати російських окупантів

Українські військові знищили ворожу систему ППО та реактивні системи залпового вогню на Харківщині.

Станом на ранок 22 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 21200 військових. Також було знищено: