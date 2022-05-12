Росіяни безрезультативно намагаються захоплювати Україну, обстрілюючи мирні міста та села. ЗСУ тримають оборону та не дають ворогу можливості просунутись та потрохи відтісняють росіян до кордону.

ZAXID.NET підсумовує сімдесят восьмий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили крилатою ракетою по Запоріжжю, завдали авіаудару по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, обстріляли Сумщину з важкої артилерії, а також Дніпропетровську область з «Ураганів». Росіяни завдали ракетні удари по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, бої тривають і на сході та півдні країни.

Росіяни знищили ракетами склад у Лозовій на Харківщині. За даними британської розвідки Росія виводить підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат.

У Запоріжжі СБУ затримали 56-річного чоловіка, який планував влаштувати теракт у місті.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 26650 військових. Також було знищено:

танків – 1 195 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 873 (+17);

артилерійських систем – 534 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 191 (+6);

засобів протиповітряної оборони – 87 (+0);

літаків – 199 (+0);

гелікоптерів – 161 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 019 (+22);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 398 (+8);

спеціальна техніка – 41 (+0);

крилаті ракети – 94 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Сумщині загинув мирний мешканець через обстріли з важкої артилерії, є також один загиблий на Дніпропетровщині. Троє людей загинули внаслідок авіаудару росіян по школах Новгорода-Сіверського.