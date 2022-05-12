У Запоріжжі затримали 56-річного чоловіка, який планував теракт у людному місці
Чоловік начинив вибухівку цвяхами та болтами для більшої кількості жертв
Працівники Служби безпеки України затримали 56-річного мешканця Дніпра, який планував теракт у Запоріжжі. Про це повідомила прес-служба СБУ у четвер, 12 травня.
Як розповіли у відомстві, чоловік хотів посіяти хаос та паніку у Запоріжжі і для цього спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста.
«Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами», – йдеться у повідомленні.
Намагаючись «заплутати сліди» зловмисник за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону.
«СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у «підпільному» помешканні, а вибухівку було знешкоджено», – йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину. Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.
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