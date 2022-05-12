СБУ затримала зловмисника у «підпільному» помешканні

Працівники Служби безпеки України затримали 56-річного мешканця Дніпра, який планував теракт у Запоріжжі. Про це повідомила прес-служба СБУ у четвер, 12 травня.

Як розповіли у відомстві, чоловік хотів посіяти хаос та паніку у Запоріжжі і для цього спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста.

«Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами», – йдеться у повідомленні.

Намагаючись «заплутати сліди» зловмисник за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону.

«СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у «підпільному» помешканні, а вибухівку було знешкоджено», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину. Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.