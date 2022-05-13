Інтенсивні обстріли та важкі бої у Донецькій та Луганській областях. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, але українські військові відбивають атаки і росіяни лиш поповнюють статистику вбитих ворогів.

ZAXID.NET підсумовує сімдесят дев’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські війська обстрілюють усі громади Донецької області, найгарячіше – в напрямку Авдіївки. Окупанти також кинули свої сили на прорив лінії оборони ЗСУ на Луганщині, де також не вщухають обстріли.

Ракетні удари по прикордонному пункті були на Сумщині, а біля Харкова росіяни ракетами знищили гуманітарний центр.

Усю ніч тривали обстріли «Азовсталі», а вранці росіяни розпочали наземну операцію із захоплення заводу.

Росіяни масово атакують цивільні об’єкти протикорабельними ракетами Х-22. Лише за останню ворог запустив 12 таких ракет у Кременчуцький нафтопереробний завод. Використання цих радянських ракет може свідчити про те, що у росіян вичерпуються запаси ракет комплексів «Іскандер» та «Калібр».

Втрати російських окупантів

ЗСУ підбили російський корабель «Всеволод Бобров», який віз на острів Зміїний зенітно-ракетні комплекси.

Станом на ранок 13 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 26900 військових. Також було знищено: