Підсумки 79 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Інтенсивні обстріли та важкі бої у Донецькій та Луганській областях. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, але українські військові відбивають атаки і росіяни лиш поповнюють статистику вбитих ворогів.
ZAXID.NET підсумовує сімдесят дев’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Російські війська обстрілюють усі громади Донецької області, найгарячіше – в напрямку Авдіївки. Окупанти також кинули свої сили на прорив лінії оборони ЗСУ на Луганщині, де також не вщухають обстріли.
Ракетні удари по прикордонному пункті були на Сумщині, а біля Харкова росіяни ракетами знищили гуманітарний центр.
Усю ніч тривали обстріли «Азовсталі», а вранці росіяни розпочали наземну операцію із захоплення заводу.
Росіяни масово атакують цивільні об’єкти протикорабельними ракетами Х-22. Лише за останню ворог запустив 12 таких ракет у Кременчуцький нафтопереробний завод. Використання цих радянських ракет може свідчити про те, що у росіян вичерпуються запаси ракет комплексів «Іскандер» та «Калібр».
Втрати російських окупантів
ЗСУ підбили російський корабель «Всеволод Бобров», який віз на острів Зміїний зенітно-ракетні комплекси.
Станом на ранок 13 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 26900 військових. Також було знищено:
- танків – 1 205 (+10);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 2 900 (+27);
- артилерійських систем – 542 (+8);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 193 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 88 (+1);
- літаків – 200 (+1);
- гелікоптерів – 162 (+1);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 042 (+23);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 405 (+7);
- спеціальна техніка – 41 (+0);
- крилаті ракети – 95 (+1).
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