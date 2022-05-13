В ніч на 13 травня російські загарбники нанесли ракетний удар по будинку культури в місті Дергачі, яке розташоване біля Харкова. Там зберігали й видавали гуманітарну допомогу цивільним, повідомила Дергачівська міська рада.

«На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб. У зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде. Ми вирішуємо логістичні питання і обов'язково проінформуємо вас про подальші дії», – сказано в повідомленні.

До слова, напередодні ввечері 12 травня російський снаряд влучив в ангарну будівлю в селі Шебелинка Харківської області, через що загинуло 3 людей і 5 дістали поранення.

21 квітня стало відомо, що росіяни на окупованих територіях Харківщини вбили волонтерів, які доставляли гуманітарні вантажі з товарами першої необхідності.

25 березня росіяни обстріляли з «Градів» центр гуманітарної допомоги, який розташовувався в одній з поліклінік. Тоді четверо людей загинули.