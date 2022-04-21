Російські окупанти максимально ізолюють від України захоплені ними населені пункти, забороняють евакуацію мирних жителів та розстрілюють волонтерів, які намагаються допомогти людям, які опинилися під окупацією. Цього разу йдеться про Харківщину, повідомила українська розвідка у четвер, 21 квітня.



За даними Головного управління розвідки Міноборони, станом на 21 квітня, заблоковані всі окуповані містечка та села Великобурлуцького району, що за 100 км від Харкова. Виїхати звідти можна лише на територію Росії. Також до окуповананих сіл неможливо доставити гуманітарну допомогу, яку потребують люди. Ба більше, волонтерів, які хотіли завезти мешканцям їжу та речі першої необхідності було вбито.

«Діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з СМТ Шевченкове»,– повідомила розвідка.

Скільки волонтерів було розстріляно розвідка не повідомляє.

Крім того в окупованому районі відсутній мобільний зв’язок, а в багатьох селах немає електропостачання, також там не працюють банкомати. Як повідомляє розвідка, продукти, які ще є у магазинах, продають за значно підвищеними цінами, ліків немає взагалі. А дороги, в тому числі ґрунтові, росіяни мінують.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня ГУР оприлюднило частину аудіозапису розмови російських окупантів. Вони обговорювали наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної (Луганщина).