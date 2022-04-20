Українських військових, які на Луганщині потрапили у полон до росіян, наказано вбити, повідомила українська розвідка ввечері середи, 20 квітня.

Головне управління розвідки Міноборони отримало аудіоперехоплення розмови окупантів. Під час розмови росіяни обговорюють наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної. Про яку кількість людей йдеться – невідомо.

«Старшого залишити, а інших відпустити назавжди. Назавжди відпустити, щоб їх ніхто ніколи не бачив, включно з рідними», – такі слова окупанта чути у кількасекундному записі, яке опублікувала розвідка.

️ГУР повідомила, що росіяни й надалі свідомо вчиняють на території України воєнні злочини. «Воєнні злочини не мають терміну давності, гарантуємо, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані», – додали в українській розвідці.

До слова, загалом у російському полоні перебуває близько 700 українських військових та понад тисячу цивільних.