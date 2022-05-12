Військові, які воюють в Україні, походять здебільшого з депресивних регіонів Росії

У військовослужбовців держави-терориста Росії, яких перекинули з Київської, Житомирської та Чернігівської областей на Харківський напрямок, у телефонах знаходять записи звірств проти українців. Про це в інтерв'ю «АрміяINFORM» розповів начальник харківського управління Служби безпеки України Роман Дудін.

«За цією категорією осіб ми вже встановили їхні дані, де вони живуть, чим дихають. Навіть тих, хто ще не в полоні», – розповів він.

На думку начальника харківського управління СБУ, командування армії держави-терориста цілеспрямовано перекидає цих військовослужбовців на Харківський напрямок для подальшої їхньої «утилізації», оскільки це нібито має допомогти приховати свідків звірств, учинених проти українців.

Відповідаючи на запитання, навіщо, на його думку, окупанти вчиняли такі звірства щодо українців, Роман Дудін звернув увагу на те, що в українців інші цінності. За його словами, впродовж останніх 30 років велика частина громадян України здобула вищу освіту.

«Ми виховували наших дітей етично, релігійно, переорієнтовували їх на європейські цінності, а у величезній Росії, за винятком обласних центрів, і то не всіх, здебільшого населення не розвивалося», – сказав він.

На це вказують свідчення самих окупантів. Дудін каже, що лише в одного з десятьох облич «світиться інтелектом», решта ж закінчили 9 класів, прочитали дві книжки, одна з яких – буквар.

«Це люди з депресивних районів, які не знають, що таке каналізація і централізоване газопостачання. Це люди, які намагаються задовольнити у житті лише свої базові потреби», – додав він