Знищена російська військова техніка поблизу Білогорівки на Луганщині

Війська держави-терориста Росії кинули всі зусилля для того, щоб прорвати хоч десь лінію оборони – штурмують Рубіжне, Гірську громаду, околиці Сєвєродонецька у Луганській області. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише «Укрінформ».

«Ситуація у нас ускладнюється. Тому що, я так розумію, ворог кинув всі зусилля для того, щоб прорвати хоч десь лінію оборони… Штурмують Рубіжне, штурмують Гірську громаду з боку Золотого і Нижнього, штурмують околиці Сєвєродонецька», – сказав очільник області.

За його словами за добу в Луганській області нарахували проходження більше ніж двох тисяч одиниць техніки, також загарбники «людей завезли, особистого складу так само дуже багато».

Ворог також намагається вкотре зробити понтонні переправи для того, щоб перекинути техніку і людей через річку Сіверський Донець в районі Білогорівки. Загарбники весь час на тому самому місці намагаються побудувати понтонну переправу, а ЗСУ її знову знищують.

«Там спалено рашистської техніки більше 70 одиниць… Все наші хлопці там знищують, а вони знову будують. Можливо, вони хочуть зі своєї техніки підбитої зробити переправу, як варіант. Тому що інакшого виправдання в мене просто немає», – сказав керівник ОВА.

Нагадаємо, що Луганщина постійно зазнає ударів з боку російської армії, зруйновано багато житлових будинків, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, пошкоджено всі лікарні. За даними української розвідки загарбники планували захопити повністю Луганську область до 9 травня, проте ЗСУ чинять героїчний спротив.

Як інформував ZAXID.NET, за чотири дні росіяни втратили понад сім десятків одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами біля селища Білогорівка на Луганщині. Сталося це під час невдалих спроб російських військ переправитися через річку Сіверський Донець.