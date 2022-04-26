У Рубіжному на Луганщині російські загарбники викрадають дітей та змушують їхніх матерів шпигувати за українськими військовими, погрожуючи розстрілом дітей. Про це 26 квітня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових під виглядом, що їм потрібна гуманітарка, і потім розповідали, як облаштовані їхні позиції. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей», – сказав голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зараз на сході, у Луганській та Донецькій областях, тривають бої, ворог обстрілює мирні міста та села, вбиваючи цивільних.

Раніше влада Луганської області неодноразово закликала людей покинути область через активізацію бойових дій, яку провокує Росія. Водночас росіяни регулярно перешкоджають евакуації, обстрілюючи маршрути, якими пересувається евакуаційний транспорт.