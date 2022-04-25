Ворог здійснив масовий ракетний удар по західних та центральних областях країни, щоб знищити залізничну інфраструктуру. Неспокійно було й на сході – там ЗСУ відбивають ворожі атаки та не дають росіянам закріпитись за нових позиціях.

ZAXID.NET підсумовує шістдесят перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни нанесли масований ракетний удар по заходу та центру України. Постраждали Львівська, Рівненська, Житомирська та Вінницька області. Відомо, що ворог цілився по залізничній інфраструктурі.

Ворог атакував Харківщину, Дніпропетровщину та східні області. На Луганщині російські загарбники повністю знеструмили усі населені пункти. Під час наради окупантів та колаборантів у будівлі міськради на Луганщині стався вибух побутового газу. Є багато загиблих та поранених.

У Вовчанську на Харківщині, у приміщенні одного з заводів, обладнання з якого перед тим вивезли до Росії, окупанти облаштували концтабір та катують мирних мешканців.

Втрати російських окупантів

На Харківщині ЗСУ знищили танк, бронетехніку та ворожий бомбардувальник.

Станом на ранок 25 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 21900 військових. Також було знищено:

танків – 884 (+11);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 258 (+20);

артилерійських систем – 411 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 149 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 69 (+0);

літаків – 181 (+2);

гелікоптерів – 154 (+0);

автомобільної техніки – 1 566 (+9);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 201 (+10);

спеціальна техніка – 28 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок авіаудару по Вінницькій області загинули п'ятеро людей, ще 18 отримали поранення. Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули троє цивільних. Поблизу Маріуполя виявили ще одне масове захоронення.