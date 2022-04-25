Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківщину

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Харківської області. Про нові жертви російської агресії у понеділок, 25 квітня, повідомив голова Харківської ОДА/ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні від обстрілів окупантів постраждали жителі Дергачів та кількох сіл, які поруч. Росіяни стріляють артилерією по вулицях, житлових будинках. Як наслідок – безневинно загинули 3 мирних жителів, одна людина поранена», – написав у своєму Telegram-каналі Олег Синєгубов.

За інформацією «Суспільного» з посиланням на голову Дергачівської громади В’ячеслава Задоренка, загиблі – машканці с. Безруки біля Дергачів на Харківщині. Це жінка і двоє чоловіків.

«Стріляють з артилерії з 6 години ранку по місту Дергачі і по майже всіх населених пунктах. Б'ють артилерією, «Градами» і мінометами. Майже по всій громаді є зруйновані будинки, вони зараз горять», – розповів Задоренко.

Також він зазначив, що російські снаряди влучили в газові труби, через що близько 2500 домогосподарств на півночі Харківщини лишилося без газопостачання.

Олег Синєгубов також розповів, що через денні обстріли в Золочівському районі двоє цивільних також отримали поранення.

Нагадаємо, минулої доби вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, 11 людей отримали поранення, серед них – 11-річна дитина. У Харкові та Чугуєві загинули двоє людей.