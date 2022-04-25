В Одесі внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку загинуло тримісячне немовля

Служба безпеки України оприлюднила аудіоперехоплення розмов російського командира з корегувальником вогню, у якому той закликав свого підлеглого «відпрацювати» по українських дітях і «бути мужнім».

«Це шокуюче аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України. На записі – розмова командира російського розвідбатальйону з корегувальником вогню», – повідомила українська спецслужба.

На аудіо командир розпитує корегувальника про обстановку. У відповідь той каже, що у нього «поки тиша», але додає, що перед цим пройшли дев’ятеро людей з дітьми, які несли портфелі. Загарбник припустив, що діти пішли до школи.

Командир запитав корегувальника, чи «відпрацював»він по них, на що корегувальник відповів, що наразі пропустив їх.

У відповідь командир припустив, що той розстріляє дітей на зворотному шляху і закликав його бути уважним і мужнім. Корегувальник відповів, що «прийняв» заяву командира.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дружини російських солдатів, які вдерлися в Україну, закликають їх ґвалтувати українських жінок, а батьки загарбників закликають їх займатися мародерством.

Зазначимо, що обстріли цивільних, зґвалтування і мародерство – це воєнні злочини.