На Харківщині у неділю внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули і 14 – поранено, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей. Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина. Зі слів Синєгубова, найбільше поранених – 6 – у Чугуєві.

Також, як повідомив Синєгубов, унаслідок цих обстрілів загинули двоє людей – у Харкові і Чугуєві. Однак подробиць про загиблих він не повідомив.

Утім, раніше Харківська обласна прокуратура повідомляла, що внаслідок обстрілів Чугуєва загинув 59-річний чоловік.

Нагадаємо, також на Великдень росіяни на Донеччині вбили двох дівчаток. Одній із них було п’ять років, другій – 14.