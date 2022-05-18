Наші партизани підірвали бронепоїзд окупантів разом з особовим складом, росіяни розстріляли з «Градів» автомобілі з цивільними на Херсонщині, а мерія Маріуполя попередила про ризик вимирання Азовського моря.

ZAXID.NET підсумовує вісімдесят четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вночі обстріляли з «Градів» село у Сумській області, війська РФ також завдали ракетного удару по Одещині, Миколаєву та Чернігівщині. Бої тривають й на сході. На Луганщині, зокрема, російські загарбники знеструмили останню потужну підстанцію, через що регіон залишився без електропостачання.

Росіяни розстріляли з «Градів» автомобілі з цивільними на Херсонщині. Внаслідок обстрілу колони із 17 автомобілів загинули щонайменше троє людей. Російські війська також обстріляли з «Ураганів» територію Криворізького району Дніпропетровщини.

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області партизани підірвали бронепоїзд окупантів разом з особовим складом.

Мерія Маріуполя попередила про ризик вимирання Азовського моря. Росіяни могли розбомбити споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Втрати російських окупантів

Артилерія ЗСУ знищила командний пункт росіян, троє російських офіцерів загинули, а 14 – отримали поранення.

Станом на ранок 18 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 28300 військових. Також було знищено:

танків – 1 251 (+16);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 043 (+34);

артилерійських систем – 586 (+8);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 199 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 91 (+1);

літаків – 202 (+1);

гелікоптерів – 167 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 137 (+28);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 441 (+5);

спеціальна техніка – 43 (+0);

крилаті ракети – 102 (+5).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни розстріляли з цивільними на Херсонщині, загинули щонайменше троє людей.