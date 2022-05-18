Артилерія Збройних сил України знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За попередньою інформацією, українським військовим вдалося знищити командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту.

Унаслідок удару є 3 загиблих та 14 поранених офіцерів командного складу бригади. Імена ліквідованих окупантів поки не уточняються. Серед важко поранених вдалось ідентифікувати:

тимчасовий виконувач обов'язків командира 810 окремої бригади морської піхоти полковник Ян Суханов – важко поранений;

тимчасовий виконувач обов'язків командира 382 окремого батальйону морської піхоти майор Леонід Смірнов – важко поранений;

начальник зв'язку 810 окремої бригади морської піхоти капітан Андрій Бушмін – важко поранений;

командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков – важко поранений;

командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан Віктор Єршов – важко поранений (відірвана рука).

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення і станом на ранок 18 травня росія втратила у війні проти України приблизно 28 300 своїх солдатів, із них 400 – за останню добу