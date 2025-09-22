Нелегальні товари реалізовували у мережі Vapors

Власника львівської мережі вейп-шопів Vapors та його бізнесових партнерів запідозрили у незаконному продажі наповнювачів для електронних сигарет. За твердженням правооохоронців, протягом останніх двох років у своїх крамницях та в інтернеті вони торгували рідинами для вейпів, які не містили акцизних марок.

Як йдеться в ухвалі Личаківського районного суду від 18 серпня 2025 року, Бюро економічної безпеки вважає, що організатором схеми з продажу електронних сигарет без акцизів був директор і власник львівської компанії «Вейпорс», одним зі співорганізаторів – директор компанії «Самшит». Згідно з даними YouControl, перший – це Антон Лесюк, другий – Ростислав-Степан Лесюк (найімовірніше це родичі). Також до схеми нелегального продажу товарів для курців були причетні ще п’ятеро людей.

За твердженням БЕБ, протягом липня 2024 – травня 2025 рр. вони придбали рідини для електронних сигарет без акцизів «у невстановлених досудовим розслідуванням осіб». Згодом левову частку цих «сірих» товарів група зберігала на складі на вул. Ткацькій та поступово продавала через телеграм-канал Vapors Vape Shop та власну мережу крамниць Vapors Shop у Львові.

Згідно з даними бази Укрпатенту, торгова марка Vapors та її різновиди належать Антонові Лесюку. Окрім «Вейпорс», він також є засновником компаній «Файв» та «Ґетвейп». «Вейпорс» торік задекларувала 141 тис. грн чистого прибутку, її зобов’язання становили 30,7 млн грн, активи – 27,3 млн грн.

Бренд Vapors – це мережа крамниць з електронними сигаретами та аксесуарам до них, яка працює не лише у Львові, але й у Києві, Ужгороді, Івано-Франківську та інших містах України. Згідно з даними сайту мережі, вона працює з 2014 року.

У Єдиному реєстрі судових рішень є низка документів, які стосуються підприємців Антона і Ростислава-Степана Лесюків. Зокрема, Антон Лесюк був обвинуваченим у кримінальній справі про незаконну торгівлю підзакцизними товарами і зберігання наркотичних речовин. Його також кілька разів намагалися притягнути до адміністративної відповідальності за продаж сигарет без чеків у магазинах Vapors, торгівлю рідинами для вейпів без акцизів, перевезення кокаїну і амфітеміну у невеликих обсягах тощо. Ростислав-Степан Лесюк був обвинуваченим у справі про незаконне поводження із збоєю (зберігав кастет у автівці), а також був фігурантом адмінсправи про торгівлю рідинами для вейпів з нікотином без ліцензії.

Окрім того, Антон Лесюк та Ростислав-Степан Лесюк разом із п’ятьма іншими людьми – Владиславом Надалою, Вадимом Петрівим, Романом Мищишиним, Матвієм Калагуркою та Віталієм Олексюком є обвинуваченими у справі, яка є на розгляді Шевченківського районного суду Львова. Проте дані щодо неї є закритими.

У травні 2023 року ZAXID.NET повідомляв про те, що БЕБ викрило у Львові підпільний цех, який виготовив електронних сигарет на 21 млн грн. Тоді також йшлось також про Vapors Vape Shop.

Ростислав-Степан Лесюк, згідно з даними порталу NGL.media, був помічником депутата Львівської міської ради (2010-2015 рр.) Олега Лисюка від ВО «Свобода».

ZAXID.NET звернувся до Антона Лесюка по коментар щодо причетності до незаконної торгівлі, у якій його підозрює БЕБ, проте він проігнорував прохання.