На вилучені товари та транспортний засіб наклали арешт

БЕБ викрило мешканця Львівщини, який намагався ввезти в Україну електронні сигарети на понад 1,8 млн грн. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомили у Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило, що підозрюваний спробував незаконно ввезти підакцизні товари на територію України у вантажівці через пункт пропуску «Рава-Руська - Хребенне». Відповідно до товаросупровідних документів, водій перевозив збірний вантаж.

Під час огляду автомобіля у вантажному відсіку напівпричепа правоохоронці виявили контрабандну продукцію. Детективи БЕБ вилучили 7,5 тис. одиниць одноразових електронних сигарет Elfbar та 500 флаконів з рідинами для вейпів. Їх орієнтовна вартість – понад 1,8 млн грн.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Як уточнили у Львівській обласній прокуратурі, контрабанду перевозив 38-річний мешканець Львівщини. На вилучені товари та транспортний засіб наклали арешт.