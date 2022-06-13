Водій перебуває у СІЗО, за п'яну аварію йому загрожує до трьох років обмеження волі

У селі Чинадієво поблизу Мукачева внаслідок ДТП із п’яним водієм постраждали двоє хлопчиків віком 5 та 8 років. Водій ВАЗ-2101 не впорався із керуванням та в’їхав у металеву огорожу поблизу місцевого магазину. Від удару діти, які їхали в салоні авто, отримали травми. Зараз хлопчики перебувають у лікарні, водій – у СІЗО. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася у неділю, 13 червня, на вулиці Духновича у Чинадієві. «30-річний водій автомобіля ВАЗ-2101, рухаючись вулицею Духновича, не впорався з керуванням та в’їхав у металеву огорожу будинку. В аварії травмувалися двоє малолітніх хлопчиків, віком 5 та 8 років, які перебували в авто. Дітей доставили до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні поліції.

Після перевірки виявилося, що 30-річний водій перебував за кермом п’яним, у його крові виявили 1,63 проміле, що у понад 8 разів перевищує допустиму норму алкоголю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження). 30-річний водій перебуває у СІЗО, йому загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілями. Правоохоронці призначили низку експертиз, які допоможуть встановити всі обставини аварії.