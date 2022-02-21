Двоє військовослужбовців Операції Об'єднаних сил загинули внаслідок обстрілу російськими найманцями смт Зайцевого Бахмутського району Донецької області. Про це ввечері у понеділок, 21 лютого, повідомили на сайті Національної поліції України у неділю ввечері.

«Внаслідок обстрілу селища Зайцевого загинули двоє військовослужбовців, трьох – поранено. Ще один воїн поранений у Водяному», – йдеться у повідомленні.

Попередня кваліфікація події – за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Крім того, незаконні збройні формування обстріляли селище Новолуганське, внаслідок чого загинув мирний мешканець, пошкоджено будинки.

«Загалом за добу внаслідок обстрілів 8 населених пунктів регіону, а це близько 43000 жителів, залишилися без електропостачання та/або води.Незаконні збройні формування обстріляли селище Новолуганське, загинув мирний мешканець, пошкоджено будинки», – повідомили у відомстві.

Загалом за добу внаслідок обстрілів 8 населених пунктів регіону, а це близько 43000 жителів, залишилися без електропостачання та/або води.

Крім того, за даними Нацполіції, протягом доби через обстріл російських найманців зафіксовано вісім пошкоджень інфраструктури, зокрема без водопостачання наразі залишаються Авдіївка з навколишніми селами, Мар'їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке, без енергопостачання – Красногорівка і два населені пункти біля Торецька.