Ознайомитися з системами та асортиментом особисто можна за адресою с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29

Відповідно до закону про засади екологічної політики, Україна зобов'язана знизити викиди у сфері транспорту на 30%. Саме тому Мінінфраструктури пропонує заборонити ввезення нових та вживаних авто з двигунами внутрішнього згоряння. Імпорт уживаних дизельних авто хочуть заборонити з 2027 року, нових бензинових і дизельних – з 2030 року.

Адже саме на автоіндустрію припадає 60% шкідливих викидів в атмосферу: оксид вуглецю СО або чадний газ, СО 2 вуглекислий газ, NxOx оксиди азоту, SO 2 двоокис сірки. Тож Україна, як і увесь світ, шукає альтернативні джерела пального для авто.

Фізико-хімічні властивості водню та зменшення витрат пального до 15%

На жаль, бензин та дизель не є ідеальним пальним для автомобіля. І справа не тільки у вартості цих нафтопродуктів чи шкідливих викидах від їхнього горіння.

ККД бензинових двигунів становить тільки 35%, дизельних – 50%. Тобто цей відсоток показує, яка кількість енергії від згоряння пального перетворюється в кінетичну енергію руху. Для порівняння, ККД паливного елемента авто, що працює на суміші водню й повітря, може перевищувати 85%.

Відповідно до наукових праць українських та іноземних вчених, найлегше вплинути на інтенсивність згоряння бензину чи дизелю завдяки активувальним домішкам водню або водневмісних сполук.

Водень переважно отримують з викопних джерел. Самостійно його можна отримати шляхом електролізу – розщепленням води на водень і кисень під дією електричного струму.

Для генерації водню в Європі досить поширені системи з використанням продуктів гідролізу, оскільки вони дешеві, очищують вихлоп: вміст чадного газу і вуглеводнів зменшується у півтора раза, оксидів нітрогену – до п'яти разів. А для дообладнання автомобіля такими водневими системами не потрібно змінювати конструкцію двигуна.

В Україні економію пального завдяки домішкам водню до основного пального розробляють винахідники зі Львова – компанія Hydroxy Ukraine.

Електроліз водню на борту автомобіля

«Суміш 66% водню та 33% кисню створюють газ Брауна низької концентрації», – пояснюють в українській компанії розробника водневих генераторів Hydroxy Ukraine. Цей газ вирівнює компресію автомобіля, збільшує ресурс двигуна та економить до 15% пального.

Воднева система на автомобіль монтується під капотом або в багажник. Вона безперебійно виробляє водневий газ та подає через повітряний патрубок у камеру згоряння воднево-кисневу суміш. Виробляється водень з дистильованої води та виконує у двигуні подвійну функцію:

- по-перше, очищує двигун зсередини – перешкоджає утворенню вуглецевих відкладень, розкоксовує компресійні кільця та очищує каталізатор, сажовий фільтр, поршні та поршневі кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд) та рециркуляційний клапан EGR.

- по-друге, збагачує пальне додатковою енергією, збільшує ККД основного пального та зменшує його витрати до 15%.

Завдяки такій установці витрата пального зменшується на 1-2 л на 100 км. Водень при цьому не накопичується і не зберігається, а одразу подається у камеру згорання, де спалюється разом з основним пальним.

Вартість системи генерації водню для авто стартує від 8 тисяч гривень. Виробництво та обслуговування систем є у Львові, а от доставлення здійснюється поштою по всій території України.

Отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером 0678834265. Ознайомитися з системами та асортиментом особисто можна за адресою: Львів, с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 або на сайті hydroxy.com.ua.