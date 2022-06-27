Воднева система для економії палива Hydroxy Ukraine

Чи дійсно саме електрокари є панацеєю залежності від органічного палива?

Автомобілі на водні

Питома теплота згоряння електрики всього 864 ккал, бензину –10500 ккал, дизелю – 10300 ккал. А от водню – 28700 ккал. Це майже втричі більше від органічних видів палива.

Тож науковці й дослідники одноголосно підтверджують, що водень має суттєві переваги перед традиційними викопними видами палива. По-перше, він має більшу енергомісткість ніж природний газ, вугілля чи нафтопродукти. А по-друге, це екологічний енергоносій. Продуктом згоряння водню є лише вода, а отже, його використання цілком безпечне для довкілля.

Водень є найпоширенішим та найдоступнішим елементом в природі, адже його можна виробити з води шляхом електролізу у необмеженій кількості. Вода (H2O) розщеплюється на кисень (O2) і водень (H2), а газ, що утворюється з цієї воднево-кисневої суміші, є дуже калорійним. Під час його згоряння виділяється велика кількість енергії.

Автомобілі, що їздять тільки на водні, виробляють у світі з 2003 року. А от їх вартість доступна далеко не кожному автолюбителю, адже коливається у межах 70 тис. доларів.

Перший етап до водневого двигуна, що доступний кожному авто

Автомобілі зі звичайним двигуном внутрішнього згоряння, які працюють на бензині, дизелі чи газі, можна збагатити водневою сумішшю. Це не змінить основного типу пального автомобіля, але може суттєво зекономити його витрати.

Загалом з водневою системою для авто економія палива складе до 15%, або 1-2 л на 100 км. Також вихлоп стає набагато чистішим: вміст чадного газу (CO) і вуглеводнів (CnHm) зменшується в півтора раза, оксидів нітрогену (NnOm) – до п'яти разів.

Системи з такими установками водню були сконструйовані й пройшли всі випробування у нас і за кордоном приблизно ще у 1970-1980-х роках.

В Україні єдиним виробником запатентованих водневих систем є науково-виробнича компанія Hydroxy Ukraine.

Монтується генератор водню під капотом або в багажник. Через повітряний патрубок у камеру згоряння безперебійно подається воднево-киснева суміш – газ Брауна. Водень виробляється з дистильованої води й одразу згоряє разом з основним пальним.

Економія палива відбувається завдяки двом механізмам:

додатковому джерелу енергії від водневої суміші: водень заповнює проміжки між молекулами палива і горіння відбувається у 10 разів швидше, збільшуючи ККД основного палива.

вирівнюванню компресії двигуна, адже воднева система очищує двигун зсередини та збільшує ресурс двигуна: перешкоджає утворенню вуглецевих відкладень, розкоксовує компресійні кільця та очищує каталізатор, сажовий фільтр, поршні та поршневі кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд) та рециркуляційний клапан EGR.

Це допомагає спалювати пальне повністю, підвищувати ефективність роботи двигуна, збільшує його потужність та ресурс.

Вартість системи генерації водню для авто стартує всього від 8 тисяч гривень. Виробництво та обслуговування систем є у Львові, а от доставлення здійснюється поштою по всій території України.

Отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером 067 883 42 65. Ознайомитися з системами та асортиментом особисто можна за адресою с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 або на сайті hydroxy.com.ua.