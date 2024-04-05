48-річний генерал-лейтенант Володимир Гордійчук став заступником командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника командувача Національної гвардії. Ним став 48-річний генерал-лейтенант Володимир Гордійчук. Відповідний указ №220/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента у п’ятницю, 5 квітня.

До цього Володимир Гордійчук обіймав посаду керівника Центрального територіального управління Нацгвардії.

Що відомо про Володимира Гордійчука?

Володимир Гордійчук народився 15 листопада 1975 року у селі Барвинівка Житомирської області. У 1996 році закінчив Київський інститут Військово-Повітряних Сил України. У 2012-му – закінчив магістратуру Академії внутрішніх військ МВС України.

З листопада 2014 по березень 2016 року обіймав посаду начальника штабу – першого заступника начальника Східного територіального управління. 30 березня 2016 року призначений на посаду начальника Західного територіального управління Національної гвардії України. 12 жовтня 2018 року йому було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

З 2 жовтня 2019 року обіймав посаду керівника Центрального територіального управління Нацгвардії.

Зазначимо, що від початку 2024 року Володимир Зеленський здійснив багато кадрових змін. Зокрема, 8 лютого 2024 року президент України звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. На цю посаду призначили 58-річного генерал-полковника Олександра Сирського.

9 лютого 2024 року президент України звільнив з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу. На цю посаду Володимир Зеленський призначив 54-річного генерал-майора Анатолія Баргилевича.

29 лютого 2024 року, Володимир Зеленський звільнив 52-річного генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних сил України. На цю посаду призначили бригадного генерала Володимира Карпенка.

26 березня 2024 року Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Натомість призначив главою РНБО Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки. А СЗР тепер очолюватиме Олег Іващенко.

У п’ятницю, 29 березня, Володимир Зеленський погодив призначення Олексія Данілова на посаду посла України в Молдові.

30 березня 2024 року Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника. Того ж дня на сайті Офісу президента опублікували укази про звільнення трьох позаштатних радників президента та уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової, а також уповноваженого президента з питань забезпечення прав захисників Альони Вербицької.