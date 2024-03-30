У суботу, 30 березня, Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента. Крім того, там з’явилися укази про звільнення кількох радників президента.

Указом №207/2024 Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України. Сергій Шефір обіймав цю посаду з 21 травня 2019 року. Крім того, він є другом Володимира Зеленського, а також бізнес-партнером. Наразі невідома причина звільнення Сергія Шефіра з посади. Також поки що немає інформації про те, хто обійматиме посаду першого помічника президента України.

Крім того, у суботу, 30 березня, на сайті Офісу президента опублікували ще низку указів про звільнення:

позаштатного радника президента Олега Устенка;

позаштатного радника Сергія Трофімова;

позаштатного радника президента Михайла Радуцького;

уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової;

уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.

Причини цих звільнень також наразі невідомі, як і те, хто тепер обійматиме ці посади.

Зазначимо, що від початку 2024 року Володимир Зеленський здійснив багато кадрових змін. Зокрема, 8 лютого 2024 року президент України звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. На цю посаду призначили 58-річного генерал-полковника Олександра Сирського.

9 лютого 2024 року президент України звільнив з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу. На цю посаду Володимир Зеленський призначив 54-річного генерал-майора Анатолія Баргилевича.

29 лютого 2024 року, Володимир Зеленський звільнив 52-річного генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних сил України. На цю посаду призначили бригадного генерала Володимира Карпенка.

26 березня 2024 року Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Натомість призначив главою РНБО Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки. А СЗР тепер очолюватиме Олег Іващенко.

У п’ятницю, 29 березня, Володимир Зеленський погодив призначення Олексія Данілова на посаду посла України в Молдові.