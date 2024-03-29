Олексій Данілов обіймав посаду секретаря Ради Нацбезпеки з жовтня 2019 року до 26 березня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення нещодавно звільненого секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова на посаду посла України в Молдові. Про це заявив сам голова держави у відеозверненні у п’ятницю, 29 березня.

У своєму зверненні Зеленський заявив, що екс-секретар РНБО «продовжить роботу на дипломатичному напрямку».

«Я погодив його (Данілова – ред.) кандидатуру як посла нашої країни в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами голови держави, Молдова є надзвичайно важливою для України державою з огляду на безпекові виклики та двосторонню взаємодію.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський під час першого засідання РНБО після зміни секретаря заявив, що Олексій Данілов після звільнення з посади працюватиме на дипломатичному напрямі. Він також подякував Данілову за роки професійної роботи та представив новопризначеного секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Сайт «Українська правда» з посиланням на свої джерела інформував, що дипломатичну роботу Данілову пропонували одразу після звільнення з РНБО.

Як інформував ZAXID.NET, 26 березня президент звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Натомість призначив главою РНБО Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки. А СЗР тепер очолюватиме Олег Іващенко.