Олексій Данілов обіймав посаду Секретаря Ради Нацбезпеки з жовтня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський указом звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки Олексія Данілова. Про цей йдеться в указі Зеленського, опублікованому 26 березня.

«Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у тексті указу.

Олексій Данілов обіймав посаду секретаря Ради Нацбезпеки з жовтня 2019 року. До того він очолював Український фонд підтримки підприємництва з 2012 по 2019 роки.

Олексій Данілов відреагував на звільнення з посади секретаря РНБО та зазначив, що за дні роботи на посаді йому не буде соромно.

«Дякую Президентові України за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення! Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі. Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу перемогу», – прокоментував своє звільнення Олексій Данілов.

Крім того, Володимир Зеленський призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки України. Своїм указом президент звільнив Литвиненка та призначив на його посаду Олега Іващенка.

Що відомо про нового Секретаря РНБО Литвиненка

Олександр Литвиненко з 2005 по 2007 роки працював керівником Департаменту з питань державної безпеки Апарату РНБО. До 2009 року обіймав посаду заступника начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ, а в 2009-2010 роках працював радником директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО.

Пропрацювавши приблизно тиждень на посаді радника генерального директора «Укроборонпрому» у 2014 році, Олександр Литвиненко обійняв посаду заступника секретаря РНБО у 2014-2019 роках.

З серпня 2019 року обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень. У 2021 році Володимир Зеленський призначив Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України.