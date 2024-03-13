Олексій Данілов у Львові у середу, 13 березня

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на зустрічі з журналістами у Львові розповів, що Україна щоденно працює над розв'янням ситуації із блокуванням польсько-українського кордону. За його словами, неприпустимо використовувати складне становище України у власних економічних інтересах.

«Є речі, коли ви не можете економіку ставити вище за фундаментальні цінності. Те, що відбувається, для нас дуже неприємно й боляче. Це наші друзі, сусіди. Думаю, що через певний час декому буде соромно за те, що відбувається на нашому кордоні. І це точно не нам. Ми нічого не робили поганого, щоб до нас було таке ставлення», – сказав у коментарі ZAXID.NET Олексій Данілов.

Він додав, що наразі невідомо, коли вдасться розблокувати кордон, але команда президента щоденно працює над цим. Данілов запевнив, що Україна прагне мати дружні відносини з новим польським урядом.

Нагадаємо, що польські перевізники з 6 листопада 2023 року почали блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною. Згодом до них приєдналися фермери, мисливці та лісники. Активно підтримує протести антиєвропейська партія «Конфедерація» та низка проросійських політиків та активістів. Протестувальники вимагають у Варшави та Євросоюзу дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, заборонити імпорт української продукції тощо. Крім цього, серед вимог є скасування митного безвізу для українських перевізників.

З 12 березня польські страйкарі повністю заблокували рух вантажівок у чотирьох пунктах пропуску: «Медика – Шегині», «Дорогуськ – Ягодин», «Долгобичув – Угринів» та «Зосин – Устилуг».