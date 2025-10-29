Важливо правильно посадити озимі культури. щоб вони проросли

Щоб осіння сівба озимих культур була вдалою, важливо дотримуватися перевірених правил. Цьогорічна осінь видалася непростою – дощів небагато, земля пересохла, і багато господарів змушені переносити посів на пізніший термін. Та саме в таких умовах найпростіше допустити помилки, які можуть коштувати всього врожаю. Детальніше про них пишуть «Добрі новини».

Перша помилка – надмірне використання протруйників (хімічні препарати для обробки насіння). Багато городників вважають, що через пізню посадку насіння стає слабшим і потребує більше хімічного захисту. Але збільшення дози препаратів шкодить самим зернам. Надлишок протруйника може сповільнити проростання, зробити сходи нерівномірними і суттєво знизити врожайність. Завжди потрібно дотримуватися рекомендованих норм.

Друга поширена помилка – занадто глибока посадка. Дехто думає, що таким чином насіння буде захищене від морозів, але це хибне уявлення. Глибоке закладання змушує рослину витрачати багато сил на проростання, тому сходи виходять слабкими. Під час пізньої сівби краще сіяти ближче до поверхні, тоді рослина встигне швидше прорости і зміцніти до холодів.

Третя помилка – надмірна густота посіву. Іноді здається, що чим щільніше посіяти, тим більше рослин проросте. Насправді ж загущення створює конкуренцію між паростками: їм не вистачає світла, поживних речовин і простору для росту. У результаті сходи слабкі, а врожай дрібний. Тому важливо дотримуватися оптимальної норми висіву.