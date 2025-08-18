Найпростіший спосіб зберегти перці надовго – заморожування

Болгарський перець – ароматний та багатий на вітамін С овоч, який заслуговує на те, щоб залишатися у вашому раціоні цілий рік. І найпростіший спосіб зберегти перці надовго – заморожування. Sante розповідає, як зберегти смак та колір перцю під час заморозки.

Як вибрати перець для заморозки?

Шукайте м’ясисті, тверді плоди з гладкою, рівномірною шкіркою. Уникайте перців, які мають зморшки, плями та тонку або в’ялу шкірку або пошкодження. Сигнал максимальної свіжості – зелена та хрустка ніжка.

Як заморозити перець?

Заморожування цілих перців

Зріжте верхівки перців та обережно видаліть насіння та білі перегородки всередині. Після того, як перці будуть очищені, накрийте їх харчовою плівкою. Кожен перець потрібно обгортати окремо. Потім помістіть загорнуті перці в герметичні пакети для заморожування. Видаліть якомога більше повітря з пакетів, перш ніж запечатувати їх. На кожному пакеті вкажіть дату заморожування та помістіть їх у морозильну камеру.

Заморожування нарізаного перцю

Ретельно вимийте та висушіть перці. Видаліть плодоніжку, верхівку, мембрану та насіння. Наріжте їх кубиками або смужками однакового розміру. Розкладіть шматочки в один шар на деко та поставте в морозильну камеру на 1-2 години. Потім перекладіть перці в герметичний пакет для заморожування, видаліть повітря, закрийте та зберігайте в морозильній камері.

Як довго можна зберігати заморожений перець?

Зберігати перець в морозилці можна протягом шести-восьми місяців.