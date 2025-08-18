Зберігаємо смак і колір: головні секрети заморожування болгарського перцю
Найпростіший спосіб зберегти перці надовго – заморожування
Болгарський перець – ароматний та багатий на вітамін С овоч, який заслуговує на те, щоб залишатися у вашому раціоні цілий рік. І найпростіший спосіб зберегти перці надовго – заморожування. Sante розповідає, як зберегти смак та колір перцю під час заморозки.
Як вибрати перець для заморозки?
Шукайте м’ясисті, тверді плоди з гладкою, рівномірною шкіркою. Уникайте перців, які мають зморшки, плями та тонку або в’ялу шкірку або пошкодження. Сигнал максимальної свіжості – зелена та хрустка ніжка.
Як заморозити перець?
Заморожування цілих перців
- Зріжте верхівки перців та обережно видаліть насіння та білі перегородки всередині.
- Після того, як перці будуть очищені, накрийте їх харчовою плівкою. Кожен перець потрібно обгортати окремо.
- Потім помістіть загорнуті перці в герметичні пакети для заморожування. Видаліть якомога більше повітря з пакетів, перш ніж запечатувати їх.
- На кожному пакеті вкажіть дату заморожування та помістіть їх у морозильну камеру.
Заморожування нарізаного перцю
- Ретельно вимийте та висушіть перці.
- Видаліть плодоніжку, верхівку, мембрану та насіння.
- Наріжте їх кубиками або смужками однакового розміру.
- Розкладіть шматочки в один шар на деко та поставте в морозильну камеру на 1-2 години.
- Потім перекладіть перці в герметичний пакет для заморожування, видаліть повітря, закрийте та зберігайте в морозильній камері.
Як довго можна зберігати заморожений перець?
Зберігати перець в морозилці можна протягом шести-восьми місяців.
