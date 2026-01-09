Щоб голуби не дісталися до насіння, розташуйте годівницю на висоті або над тонкими опорами

Голуби люблять посидіти на садових годівницях і поласувати насінням, відлякуючи синиць, дроздів або щигликів. Крім того, ці птахи можуть пошкодити рослини, клюючи листя, саджанці та квіти. Добра новина: є ефективні та безпечні способи зменшити їхній доступ до годівниці, не зашкодивши самим птахам. Про це пише Нouse beautiful.

Виберіть правильну годівницю

Голуби набагато більші за звичайних садових пташок, і цим можна скористатися. Встановіть годівницю у захисній клітці: більші птахи не зможуть дістати насіння, а дрібні легко пролізуть крізь металеві прути.

Ще один варіант – підвісна годівниця. Голубам складно приземлитися на рухомі об’єкти, а дрібні птахи легко користуються такою годівницею. Крім того, це відлякує і білок та інших «збірників» їжі.

Розташування та бар’єри

Щоб голуби не дісталися до насіння, розташуйте годівницю на висоті або над тонкими опорами, де птахам незручно сидіти. Додатково можна використовувати пластикові або металеві шипи на карнизах, кущах чи поруч із годівницею, вони не шкодять птахам, але роблять посадку незручною.

Контроль їжі та чистота

Не залишайте насіння на землі під годівницею, це приваблює голубів. Регулярно прибирайте залишки і розсипте насіння лише всередині годівниці. Такий підхід допомагає іншим пташкам отримувати їжу, а голуби не мають додаткових стимулів залишатися поруч.

Природні відлякувачі

Деякі садівники використовують безпечні відлякувачі, наприклад, відбиваючі стрічки або фігурки хижих птахів. Важливо міняти їхнє розташування: голуби швидко звикають до постійних предметів.

Інші методи включають легкий шум або рухливі об’єкти біля годівниці, все це змушує птахів шукати більш комфортне місце.