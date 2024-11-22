Є три умови, за яких можна починати підгодовувати малих комахоїдних птахів

Температура на вулиці вже опустилася до нуля градусів, а подекуди випав перший сніг. Чи означає це, що настав час встановити годівничку на балконі або в сквері поблизу? Коли і де вішати годівничку для птахів та як за нею доглядати, виданню weekend.today розповіла орнітологиня Наталя Атамась.

Коли вішати годівничку

Птахів не можна підгодовувати доти, доки у них є можливість самостійно знаходити собі їжу. Це стосується усіх диких тварин, навіть якщо вони живуть в межах міста.

Якщо підгодовувати птахів в період, коли їм доступна природна їжа, це призведе до втрати ними навичок з пошуку і добування їжі, що може навіть призвести до загибелі птаха, коли люди перестануть його підгодовувати.

Отже, починати підгодовувати птахів можна, коли на вулиці:

стабільний мороз;

стабільний сніговий покрив, з-під якого важко добувати їжу;

на землі, гілках і стовбурах дерев з’явилась ожеледь.

Пам’ятайте також, що годівничка не має бути надто великою, щоб її не окупували голуби, які і так мають можливість поживитися взимку. Потурбуйтеся про малих комахоїдних птахів, яким з настанням морозів та ожеледі на гілках важко здобувати комашок з-під кори дерев і гілок. Це, передусім, синиці та дятли. Для таких птахів кращі рухливі конструкції, що розгойдуються.

Де встановити годівничку

Годівничку можна повісити на бокових гілках дерев або ж міцно прикрутити до стовбура, якщо поруч нема котів. Також годівничку можна вкопати на стовпі в землю. Важливо, щоб стовп був гладеньким, так ним не зможе видряпатися кіт. Також можна встановити захист від білок.

Не розміщуйте годівничку на стовпі посередині галявини, бо на пташок може почати полювати малий яструб. Загалом потурбуйтесь, аби годівничка була недоступною для хижаків, наприклад, не висіла поруч із огорожею, над низькими товстими гілками, серед низьких кущів. Найоптимальніша висота для годівнички – 1,5 метра. Також важливо, щоб могли вільно підлетіти до годівниці.

Не вішайте годівнички поруч із місцями, де весь час ходить багато людей або їздить багато машин. Найкраще місце – на узліссі або на краю галявини великого парку чи лісопарку, подалі від пішохідних доріжок та автотрас. Добре, якщо поруч буде якась зручна рослинність, за якою можна сховатися та без перешкод спостерігати за птахами.

Встановити годівничку можна також у себе на балконі чи навіть на вікні. Проте якщо ви живете в багатоповерхівці, поруч з якою немає рослинності, птахи можуть не прилетіти до вашої годівнички.

Як доглядати за годівничкою

Зважайте на те, що за годівничкою потрібно доглядати, тож розмістити її бажано в місці, куди ви зможете навідуватися принаймні через день. По-перше, критично важливо підсипати корм, адже якщо птах у сильний мороз витратить енергію на політ до годівнички і не знайде там їжі, він може загинути.

По-друге, годівничку потрібно чистити хоча би раз на тиждень, щоб не спричинити епідемію серед птахів. Загнилі та зволожені корми треба обов’язково викидати, адже пліснява – вкрай небезпечна для птахів. У деяких порадах ідеться навіть про те, що потрібно дезинфікувати годівничку раз у 4-5 тижнів.

Пам’ятайте, що годівничка має витримувати вітер, мокрий сніг і морози. Їжа не повинна мокнути та примерзати.