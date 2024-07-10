Ультразвуковий апарат, що відлякує гризунів – нове в боротьбі з цими шкідниками

Польова миша – дрібний гризун, поширений по всьому світу. Миші з’їдають зерна, насіння, соковиті частини рослин, гризуть кору, молоді пагони дерев, саджанці, зрілі овочі, фрукти. Тому боротися з цими шкідниками варто, і «Флористікс» пропонує три гуманні способи, як врятувати свій урожай.

Механічний спосіб

Піймання гризунів у пастки та капкани – давно відомий і досить дієвий спосіб, якщо кількість гризунів незначна. Для відлову щурів і мишей можна використовувати як куповані, так і саморобні пастки.

Можна змайструвати пастку з пивної пляшки, встановивши її під нахилом на мишачій стежці, змастивши горлечко арахісовою олією і поклавши всередину приманку – шматочок ковбаси або білого підсмаженого хліба.

Існують також клейові пастки для мишей, які розставляють у радіусі від 10 до 25 метрів від ймовірного місця проживання шкідників. Краще розташовувати їх уздовж стін, де люблять бігати миші: пробігаючи вони потрапляють на клейку поверхню й уже не можуть зрушити з місця. Для дорослих щурів такі пастки марні, але менші миші приклеяться.

Зараз з’явились також електричні пастки: шкідник, приваблений приманкою, отримує розряд струму й гине без мук. Ці пастки можуть довгий час працювати без підзарядки, тому їх зручно використовувати на великих складах і сховищах.

Біологічний спосіб

Найлютіші вороги мишей і щурів – коти. Якщо в будинку живе кіт, то гризуни чують його запах і йдуть, тому в селах у кожному будинку зазвичай тримають кота чи кішку. Але далеко не всі коти зберегли закладений інстинкт мисливця, тому біологічний спосіб боротьби з гризунами не найнадійніший.

Боротьба з гризунами із застосуванням відлякувачів

Ультразвуковий апарат, що відлякує гризунів, – новинка в боротьбі з цими шкідниками. Заряджається цей прилад від звичайної електричної розетки, причому його застосування не вимагає контролю. Якщо ви уважно прочитаєте інструкцію та правильно розрахуєте кількість необхідних вам відлякувачів, щури за два-три тижні назавжди покинуть вашу ділянку.

Якщо ж ви після закінчення зазначеного терміну, як і раніше, помічатимете присутність гризунів, перевірте ще раз свої розрахунки: можливо, вам потрібна більша кількість випромінювачів ультразвуку або вони мають бути потужнішими.