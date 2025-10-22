Багато неінфекційних захворювань помолодшали, тому потрібно виявляти їх на ранніх стадіях

Верховна Рада в середу, 22 жовтня, ухвалила за основу проєкт державного бюджету на 2026 рік. Серед іншого, в ньому передбачено 10 млрд грн на чекапи здоров’я для українців, старших за 40 років. Як це працюватиме, в ефірі «Єдиного марафону» розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Що це за програма

Програму профілактичних скринінгових оглядів для українців, старших 40 років, міністерство охорони здоров’я анонсувало ще в серпні 2025 року.

Вона передбачає виділення грошей на повний чекап організму за трьома напрямками для виявлення захворювань, що можуть починатись в такому віці і потенційно призводити до втрати людиною працездатності. Ідеться про такі напрямки:

За словами Віктора Ляшка, за час пандемії коронавірусу та війни в Україні побільшало людей молодшого віку, в яких стаються інфаркти, інсульти, виявляють інші неінфекційні захворювання.

«Якщо раніше інфаркти, інсульти були притаманні в категорії 60+ років, то зараз це вже 50+. Ми припускаємо, що може бути і 45+. Тому проблеми треба виявляти завчасно, коли захворювання дешевше і легше вилікувати», – сказав міністр охорони здоров’я.

Також для МОЗ важливо змінювати ставлення українців до психічного здоров’я, і цей напрямок зараз є одним з пріоритетів.

Хто зможе отримати гроші на чекап

Гроші на чекап зможуть отримати українці, яким виповнилося 40 років. Проте не лише ті, кому 40 років буде в 2026 році, а й старші за цей вік, пояснив Віктор Ляшко.

Де можна пройти обстеження

Люди, які захочуть скористатися можливістю, зможуть пройти обстеження в державних, комунальних і приватних закладах охорони здоров’я, що виберуть самі. Проте в перелік можуть потрапити тільки ті заклади, що відповідають критеріям спроможності і зможуть надати заплановані послуги – зробити аналізи крові, сечі, ЕКГ, інші скринінгові дослідження. Повний перелік послуг, що входить в програму, наразі не повідомляється.

Віктор Ляшко додав, що для учасників програми можуть навіть запровадити окремий запис і черги, щоб пришвидшити процедуру. А зараз, за його словами, триває підготовка фахівців, що надаватимуть послугу.

Як отримати гроші на чекап від держави

Приблизно впродовж місяця після дня народження людина отримає push-повідомлення в застосунку «Дія» про можливість отримати гроші на чекап. Якщо вона погодиться, то в «Дії» згенерується картка, на яку нарахують певну суму.

Витратити гроші потрібно буде впродовж певного часу, але поки невідомо, про який саме термін йдеться. Дискусії про це тривають, сказав Віктор Ляшко.

Скільки грошей держава дасть на чекап

Точної суми в МОЗ наразі не називають, але Віктор Ляшко стверджує, що вона достатня і погоджена з фахівцями як комунальник, так і приватник медзакладів.

Додамо, що загалом на 2026 рік на програму передбачено 10 млрд грн, але поки невідомо, скільки людей захочуть нею скористатися.

Важливо і те, що програма може дублювати скринінги, що і зараз можна пройти безоплатно в сімейного лікаря чи за його скеруванням за програмою медичних гарантій.

Що після чекапу

Ті, хто пройде чекап за державною програмою і в кого виявлять ті чи інші захворювання, що можна лікувати амбулаторно (вдома), зможуть безоплатно отримувати лікування за програмою «Доступні ліки».