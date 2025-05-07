Добре відому у регіоні психіатричну лікарню на Кульпаркові заклали у кінці XIX ст. за межами Львова як місто-сад. Їй належала територія у 90 га, де самі ж пацієнти займалися садівництвом, городництвом і доглядом за тваринами. Це було потрібно не лише для самозабезпечення закладу, але й застосовувалось як працетерапія. Про таку практику розповіли у чотирисерійному проєкті Музею міста Львова «Міське городництво: збір врожаю в місті».

Нинішній мікрорайон Львова Кульпарків починав своє існування у XV ст. як приміське поселення на місці викорчуваних лісів. Там було багато полів, фільварки, а прибутки з цих земель йшли на утримання міських фортифікацій.

У 1875 році Галицький краєвий сейм збудував у Кульпаркові заклад для розумово хворих, куди скеровували на лікування з усього краю. Як розповіла історикиня архітектури Тетяна Казанцева, у давні часи при лікувальних закладах обов’язково були сади і городи. Це було потрібно для самозабезпечення. А для пацієнтів кульпарківської лікарні це була свого роду ще й терапія.

«Кожен був відповідальний за певну грядку, вирощували рослини – і це входило в розпорядок дня. Людина мала щось сапати, полоти, а потім їм то подавали на стіл», – розповідає Тетяна Казанцева.

Кульпарківський заклад на карті Львова 1925 року (карта з сайту Роlоnа)

Фахівчиня зі зв’язків з громадськістю Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Катерина Куліш розповідає, що на час заснування лікарні це була територія за межами міста Львова. Тому заклад проєктували за принципом міста-саду.

Парк навколо лікарні заклали відомі садівники. Спершу Кароль Бауер, а потім роботу продовжував його учень Арнольд Реринг, який закладав зірчасту структуру частини парку біля нових корпусів.

Церква і фонтан на території Кульпарківської лікарні (фото ZAXID.NET)

У той період, коли будувалася лікарня, була популярною моральна психіатрія.

«Відходили від принципів, що психічні захворювання – це одержимість людини демонами чи покарання Господнє, а це просто стан, захворювання, які можна лікувати і повертати людину здоровою в суспільство. Саме тоді були впроваджені ці методи терапії споглядання, трудотерапії, арттерапії і відходження від більш каральних методів», – розповідає Катерина Куліш.

Вважалося, що урбанізоване місто негативно впливає на психічний стан людини, потрібно якомога більше часу проводити на природі. Тому у лікарні впроваджували практику догляду за рослинами, тваринами, це було частиною терапії. Під наглядом лікарів і медичних сестер вони наглядали за територією, вирощували рослини, потім пильнували, щоб воно гарно виросло, а тоді вживали це в їжу.

Фільварки і городи лікарні на карті Львова 1938 року (карта з сайту Роlоnа)

Оскільки територія була за містом, там досить великий простір – понад 90 га. Це були величезні поля, городи, за невеликим винятком парків. Приблизно до сучасної вулиці Симоненка, в напрямку Наукової були величезні городи, теплиці, пасіки. Попрацювавши на городі, пацієнти потім самі ж споживали результат своєї праці, і це був додатковий сенс для їхнього життя.

Окрім того, навколо будували вілли лікарів, які тут жили, і вони мали сади, городи. Була окрема гілка залізничної дороги, які привозила сюди пацієнтів або матеріально-технічне постачання. Медзаклад був осередком життя на Кульпаркові. До слова, лікарня мала навіть свою церкву та кладовище.

Інтер’єр церкви на території Кульпарківської лікарні (фото ZAXID.NET)

Лікарня фактично сама себе забезпечувала, закуповувала невелику кількість продуктів, які не могли вирощувати. Турбота про рослини, природу, спостереження за результатом своєї праці позитивно впливали на психічний стан, дозволяли людям розслабитися, повернутися до природніх процесів.

«Це дуже корисно не тільки для психічних захворювань, але і вікових розладів – деменції, хвороби Альцгеймера. Їм давали маленькі невеличкі завдання, які людина здатна виконати. І це дозволяло їй більш розміряти своє життя. Це корисно для подолання стресу, тому що контакт з природою зменшує рівень кортизолу, дозволяє заспокоїтися, покращує сон – дуже багато позитивних наслідків», – перелічує Катерина Куліш.

Карта лікарні 1930-х років (зі сторінки лікарні)

Під час різних воєн і окупаційних режимів практикували каральну психіатрію. І заклад з лікарні з садом перетворився радше на в’язницю.

Коли Львів починав розширюватися, урбанізація поступово забрала частину територій. Зараз на місці колишніх сільськогосподарських угідь збудовані вулиці і житло.

Збережені вілли на Кульпаркові (фото ZAXID.NET)

Зараз адміністрація лікарні потрохи відновлює практику городництва. Біля корпусів облаштували теплицю, до роботи в якій залучають пацієнтів, є контактний зоопарк. А територію довкола зробили заповідною зоною. Парк «Кульпарків» є пам’яткою садово-паркового мистецтва, щоправда тепер лише на 16 га. Акцентом є під’їзна каштанова алея і декоративні композиції перед адміністративним корпусом. На території парку ростуть 33 види дерев та кущів, серед яких вікові екземпляри окремих видів дерев з початку існування парку.