Гіркота цибулі інколи псує смак страв, особливо салатів. Проте існує простий спосіб, який допоможе пом’якшити смак цибулі. Rixel Inform розповідає, як позбавити цибулю гіркоти.

Як видалити неприємний присмак гіркоти з цибулі?

Найпростіший спосіб, який допоможе видалити гіркий присмак з цибулі за лічені хвилини, – використання солі. Для цього потрібно посолити воду і на 5 хвилин замочити в ній подрібнену цибулю.

Якщо овоч занадто гіркий, час можна збільшити до 10 хвилин, щоб пом’якшити смак. Після цього потрібно просто промити цибулю та використовувати її за рецептом.